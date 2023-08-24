Жителя Кузбасса приговорили к трем годам условно за угрозу массовым убийством в школе

По данным регионального ФСБ, мужчина в состоянии алкогольного опьянения позвонил в абонентскую службу и сообщил о готовящемся взрыве школы

ТАСС, 24 августа. Рудничный суд Прокопьевска в Кемеровской области приговорил местного жителя к трем годам условного лишения свободы за ложное сообщение о готовящемся взрыве в школе и массовом убийстве детей и учителей. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Кемеровской области.

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений мужчина совершил звонок в абонентскую службу "Теле2" и сообщил ложные сведения с угрозами акта массового убийства детей и учителей", - говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), санкция которой предполагает до пяти лет реального заключения. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев.