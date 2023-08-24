В Донецке сообщили о повреждении корпуса горбольницы в результате обстрела

Пострадали также жилой дом и автомобили, уточнил глава города Алексей Кулемзин

ДОНЕЦК, 24 августа. /ТАСС/. Стоматологический корпус, многоквартирный дом и магазин повреждены после ночного обстрела Донецка, сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Кулемзин.

"В результате ночного обстрела Киевского района произошло возгорание кровли, повреждены фасад и остекление магазина "Идеал" по пр. Панфилова. В стоматологическом корпусе ЦГКБ №1 и в многоквартирном доме по ул. Розы Люксембург нарушены фасад и остекление. Пострадали также стоявшие рядом автомобили", - написал он.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщали, что Донецк с начала суток подвергался обстрелам 11 раз, выпущено 30 снарядов, из них 8 - кассетных.