Губернатор Брянской области заявил об обстреле ВСУ поселка Белая Березка

В населенном пункте нарушено электроснабжение

ТАСС, 24 августа. Поселок Белая Березка в Брянской области с населением порядка 5,5 тыс. человек утром попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате в населенном пункте нарушено электроснабжение.

Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"ВСУ обстреляли поселок Белая Березка. Пострадавших нет. В результате обстрела нарушено энергоснабжение", - написал он.

Глава региона добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.

Поселок Белая Березка Трубчевского района расположен в 125 км от Брянска и в 1 км от границы с Украиной.