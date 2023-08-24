24 августа, 05:39
Военная операция на Украине

Губернатор Брянской области заявил об обстреле ВСУ поселка Белая Березка

Дмитрий Ягодкин/ ТАСС, архив
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС, архив

В населенном пункте нарушено электроснабжение

ТАСС, 24 августа. Поселок Белая Березка в Брянской области с населением порядка 5,5 тыс. человек утром попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате в населенном пункте нарушено электроснабжение.

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Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"ВСУ обстреляли поселок Белая Березка. Пострадавших нет. В результате обстрела нарушено энергоснабжение", - написал он.

Глава региона добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.

Поселок Белая Березка Трубчевского района расположен в 125 км от Брянска и в 1 км от границы с Украиной. 

Теги:
РоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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