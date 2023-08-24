В Бурятии закрыли лагерь, где выявили кишечное заболевание среди детей

Лечение пострадавших находится на контроле регионального Минздрава

ТАСС, 24 августа. Лагерь "Байкальский бор" в Прибайкальском районе Бурятии, где выявили острое кишечное заболевание у 26 детей, закрыт для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщили в правительстве Бурятии.

Уточняется, что в детский лагерь "Байкальский бор" ранее выехала комплексная бригада медиков из Прибайкальской центральной районной больницы и регионального управления Роспотребнадзора. За ночь медиками проведены все необходимые мероприятия, осмотром охвачены все 206 детей. У 26 детей выявлено острое кишечное заболевание. Их состояние оценивается как легкой степени тяжести.

"Учреждение закрыто для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий. Минспортом Бурятии организован централизованный трансфер детей в город Улан-Удэ согласно всем требованиям безопасности", - говорится в сообщении.

У шести детей зафиксирован подъем температуры тела, в связи с этим они госпитализированы. "Дети обеспечены полным объемом необходимой медицинской помощи. Лечение находится на контроле Минздрава Республики Бурятия. У госпитализированных детей состояние также оценивается как легкой степени тяжести", - добавили в правительстве.

"В настоящее время проводится экспертная оценка, предварительно, группового заболевания острым кишечным заболеванием неустановленной этиологии, факторы и пути передачи устанавливаются. Деятельность пищеблока приостановлена до получения результатов", - отмечается в сообщении.