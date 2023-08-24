Под Псковом мужчину, который пытался поджечь релейный шкаф на железнодорожной станции

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, злоумышленник был завербован спецслужбами Украины

ПСКОВ, 24 августа. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Псковской области совместно с полицией задержали местного жителя, который был завербован спецслужбами Украины и пытался поджечь релейный шкаф на железнодорожной станции "Псков Товарный". Об этом сообщила пресс-служба областного УФСБ.

"Управлением ФСБ России по Псковской области совместно с УМВД России по Псковской области при попытке поджога релейного шкафа на железнодорожной станции "Псков Товарный" задержан местный житель. Установлено, что мужчина в мессенджере Telegram установил связь с волонтером украинского общественного гуманитарного проекта, настоящей целью которого является вербовка российских граждан для совершения диверсионно-террористических актов", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, следуя указаниям куратора, направленным на срыв перевозок личного состава, вооружения и военной техники Вооруженных сил РФ, фигурант вечером 2 августа прибыл на участок железнодорожного пути в Псковском районе и разводным гаечным ключом попытался вскрыть релейный шкаф, чтобы затем поджечь его. "Осуществить преступный замысел злоумышленник не успел, так как был задержан сотрудниками органа безопасности. Следственным отделом УФСБ России по Псковской области отношении псковича возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 281 УК РФ (покушение на диверсию в форме поджога, направленную на разрушение или повреждение объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации)", - говорится в сообщении.