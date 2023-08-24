На Урале возбудили дело против жителя, который удерживал в квартире женщину с ребенком

Злоумышленник был ранее судим

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Уголовное дело о незаконном лишении человека свободы возбудили в отношении жителя Нижнего Тагила Свердловской области, который с пневматическим пистолетом удерживал в съемной квартире женщину и семилетнего ребенка. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В Тагилстроевском районе города Нижнего Тагила следствием СК РФ области по сообщению о незаконном лишении свободы в квартире женщины и ребенка возбуждено уголовное дело. <…> В отношении мужчины 1994 года рождения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия; в отношении двух лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел в доме на Уральском проспекте, мужчина не выпускал из квартиры женщину и ребенка 2016 года рождения длительное время. "В ходе расследования СК допрашиваются свидетели, устанавливается, был ли причинен какой-либо вред здоровью женщины и ребенка", - добавили в ведомстве.

О том, что сотрудники полиции задержали мужчину, стало известно 23 августа. Как сообщал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, чтобы спасти женщину и ее ребенка представителям МВД пришлось проникать в съемную квартиру силовым методом. Задержанным оказался 29-летний местный житель, состоящий на учете у психиатра. Ранее он был судим по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).