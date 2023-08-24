В Доминикане из-за шторма без доступа к питьевой воде остались более 1,6 млн жителей

По данным агентства Prensa Latina, пострадал 121 акведук

ГАВАНА, 24 августа. /ТАСС/. Более 1,6 млн жителей Доминиканской Республики лишились доступа к питьевой воде из-за последствий тропического шторма "Франклин". Об этом сообщило агентство Prensa Latina со ссылкой на местные власти.

По его данным, пострадал 121 акведук, в результате чего более 1,6 млн жителей "остались без доступа к питьевой воде". Власти просят жителей принять меры предосторожности, так как опасность продолжения ливней все еще сохраняется.

Как отмечает газета Hoy, в результате сильных дождей "один человек погиб, один числится пропавшим без вести", пострадало 547 домов, более 2,7 тыс. автомагистралей, 280 человек были эвакуированы из своих домов.