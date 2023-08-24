Силы РФ уничтожили две лодки ВСУ и гаубицу "Мста-Б" в островной зоне в Херсонской области

В экстренных службах региона сообщили, что на херсонском направлении уничтожили позицию одного из подразделений ВСУ, 120 мм минометный расчет и боекомплект к нему, а на каховском - позицию ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 24 августа. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили две лодки и гаубицу "Мста-Б" Вооруженных сил Украины (ВСУ) в островной зоне в Херсонской области. Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожены: две лодки, восемь боевиков ВСУ, гаубица "Мста-Б" с боекомплектом, потери: четыре военнослужащих ВСУ погибли, двое получили ранения различной степени тяжести", - сказал он.

В экстренных службах региона добавили, что на херсонском направлении уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ, 120 мм минометный расчет и боекомплект к нему, а на каховском - позиция ВСУ.