24 августа, 07:12
Крушение самолета в Тверской области

Самолет Пригожина несколько раз поднимался и снижался перед падением

Виталий Шустров/ ТАСС
© Виталий Шустров/ ТАСС

Последние данные сервис Flightradar получил в момент, когда Embraer, находился на высоте около 6 км

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Разбившийся в Тверской области самолет Embraer, среди пассажиров которого был Евгений Пригожин, несколько раз за короткий промежуток времени набирал и терял высоту перед тем, как начать падение. Об этом говорится в отчете сервиса Flightradar.

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Согласно этому отчету, самолет находился на высоте около 8,5 тыс. км до 18:19 среды по московскому времени, затем его вертикальная скорость резко снизилась, он потерял высоту. После этого самолет вышел на максимальную высоту около 9,15 км, а после снизился до 8,4 км. Затем он выровнял высоту на отметке 8,9 км, после чего начал резко снижаться.

Последние данные Flightradar получил в момент, когда самолет находился на высоте около 6 км. Все эти изменения произошли за 32 секунды. 

Теги:
РоссияТверская областьКрушение самолета в Тверской области
© Информационное агентство ТАСС
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