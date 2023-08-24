Два человека погибли в результате пожара на нефтяном танкере у южного побережья Китая

Утечка нефтепродуктов в море не произошла

ПЕКИН, 24 августа. /ТАСС/. Пожар на нефтяном танкере в заливе Бэйбу (вьетнамское название - Бакбо) у берегов Гуанси-Чжуанского автономного района на юге КНР привел к гибели двух человек. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, на борту судна находились 17 человек, 15 из них удалось спасти. Помимо спасателей, власти оперативно задействовали пожарных, которые за два часа смогли потушить возгорание.

Как отмепчается, утечка нефтепродуктов в море не произошла. Следствие выясняет причины пожара.