В Белгородской области за сутки зафиксировали более 90 прилетов со стороны ВСУ

Повреждения получили 12 домовладений и линия электропередачи

БЕЛГОРОД, 24 августа. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 90 боеприпасов, также с БПЛА было сброшено несколько взрывных устройств. Повреждения получили 12 домовладений и линия электропередачи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Шебекинском городском округе по селу Середа выпущено 10 минометных снарядов, по поселку Красный - 5 минометных снарядов, по хутору Панков - 4, по МАПП "Шебекино" - 2. <…> Также из миномета обстреляли село Новая Таволжанка - зафиксировано пять прилетов. <…> В трех частных домовладениях повреждены окна и кровля", - написал Гладков.

В Белгородском районе, по его словам, 23 августа из артиллерии был обстрелян МАПП "Нехотеевка" - зафиксировано пять прилетов. Также на пункт пропуска с БПЛА ВСУ сбросили взрывное устройство. "По селу Красный Хутор выпущено восемь артиллерийских снарядов, по селу Устинка - пять", - проинформировал глава региона.

В Волоконовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Старый - установлено четыре прилета. В Грайворонском округе по окраинам сел Сподарюшино и Дроновка выпущено восемь и шесть минометных снарядов соответственно, три минометных снаряда пришлось на окраину села Пороз. Здесь же с БПЛА сброшен осколочный боеприпас. "Под минометный обстрел попало село Козинка - зафиксировано девять прилетов. <…> В девяти частных домовладениях посечены фасады, кровля и заборы, выбиты окна. Также поврежден легковой автомобиль", - сообщил губернатор.

В Краснояружском районе по окраине села Теребрено в среду было выпущено пять артиллерийских снарядов, по окраине села Вязовое - четыре артиллерийских и один минометный снаряд, по окраине села Колотиловка - пять артиллерийских снарядов. Также на окраине Колотиловки противник сбросил с БПЛА взрывное устройство. Из артиллерии обстреляли окраину поселка Задорожный - установлено шесть прилетов, повреждена линия электропередачи.