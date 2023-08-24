Максима Каца заочно приговорили к восьми годам колонии за фейки о ВС РФ

Защита настаивает на его невиновности и намерена обжаловать приговор

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно приговорил Максима Каца (признан в РФ иноагентом) к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Максима Евгеньевича Каца виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), и назначить ему восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в приговоре судьи Евгении Николаевой.

Кроме того, Кацу запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет. Суд снял арест с денежных средств на расчетных счетах осужденного. В ходе прений сторон прокурор попросил приговорить Каца к 10 годам колонии общего режима заочно. Защита настаивает на невиновности Каца и намерена обжаловать приговор.

Как установил суд, 3 апреля 2022 года Кац, находясь за пределами России, на своем YouTube-канале опубликовал видеозапись, в которой распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании ВС РФ для уничтожения населенных пунктов и гражданского населения в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Согласно официальной информации Минобороны РФ, военнослужащими ВС РФ не допускается применение запрещенных средств и методов ведения боевых действий, в отношении мирных жителей преступные действия не совершаются.

В начале 2023 года судья Николаева приговорила к девяти годам заочно журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иноагентом), также признав его виновным в распространении дезинформации о российской армии.