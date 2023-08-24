В Турции сообщили о взятии под контроль крупного природного пожара в провинции Чанаккале

Министр сельского и лесного хозяйства республики Ибрагим Юмаклы сообщил об отсутствии жертв

СТАМБУЛ, 24 августа. /ТАСС/. Крупный природный пожар в провинции Чанаккале на западе Турции взят под контроль. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы в прямом эфире телеканала TRT.

"Природный пожар в Чанаккале взят под контроль менее чем за 48 часов", - сказал министр, добавив, что жертв в результате пожара нет.

По его словам, пожар охватил площадь свыше 4 тыс. га.

Министр также сообщил, что в превентивных целях была проведена эвакуация 1 251 жителя девяти деревень, расположенных в районе пожара. В тушении пожара задействованы 8 самолетов, в том числе амфибии, 26 вертолетов, порядка 500 средств наземной техники и почти 1,7 тыс. человек. После взятия пожара под контроль открыта для транспорта автотрасса Чанаккале - Джан. Судоходство в проливе Дарданеллы пока осуществляется в одностороннем режиме с севера на юг, так как авиация использует его для набора воды в операции по охлаждению лесного массива после тушения, сказал министр.

По данным Минздрава Турции, от пожара пострадали порядка 100 человек, у них в основном отравления от дыма и гари.