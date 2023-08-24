В центре Пскова иномарка сбила пешехода и врезалась в столб

В результате аварии пострадали четыре человека

ПСКОВ, 24 августа. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в результате аварии в центре Пскова, где водитель BMW сбил пешехода, а затем врезался в световую опору. Все пострадавшие госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

"В Пскове на улице Коммунальной, у дома 21/1, пскович, управляя автомобилем BMW, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего наехал на препятствие в виде световой опоры и торговый павильон. В результате ДТП пешеход госпитализирован с переломами и травмой головы", - сказала собеседница агентства.

Также врачи госпитализировали водителя с травмой головы и переломами нижних конечностей. Кроме того, в больницу направлен и пассажир иномарки, у которого диагностированы травмы лица и головы. Среди пострадавших также пассажирка BMW, которая получила травмы лица и ссадины, она также госпитализирована.