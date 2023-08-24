На севере Индии из-за оползня обрушились не менее восьми многоэтажных зданий

Жертв удалось избежать благодаря своевременной эвакуации жителей и служащих из аварийных домов, сообщила газета The Times of India

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 августа. /ТАСС/. По меньшей мере восемь многоэтажных жилых и административных зданий обрушились в городе Куллу (индийский северный штат Химачал-Прадеш) в результате мощного оползня, вызванного муссонными ливнями.

Как сообщает газета The Times of India, человеческих жертв удалось избежать благодаря предпринятой несколькими днями ранее своевременной эвакуации жителей и служащих из аварийных домов.

Эвакуация была предпринята из-за появления трещин в зданиях. По данным городских служб, к повреждению домов привело смещение грунта на крутых склонах холмов, где они были возведены из-за отсутствия земли в условиях плотной застройки в Куллу. Обрушение зданий ускорил оползень, вызванный начавшимися в июне дождями.

Как сообщили власти Химачал-Прадеша, ливни, вызванные ими оползни и наводнения привели к обрушению в штате свыше 2 тыс. домов, в результате удара стихии погибли свыше 340 человек. Ущерб от осадков составил около $1 млрд.