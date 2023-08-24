СК возбудил уголовное дело в отношении ударившего девушку в Подмосковье

Мужчину задержали и допросили

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Подмосковное управление СК возбудило уголовное дело о ненависти либо вражде в отношении мужчины, ударившего девушку на пробежке в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"Следователем следственного отдела по г. Красногорску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении мигранта, подозреваемого в совершении преступления экстремистского характера (п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, утром 23 августа мужчина во дворе дома по улице Белобородова рабочего поселка Нахабино увидел незнакомую девушку, одетую в открытую спортивную одежду - шорты и майку, и задумал унизить ее по признаку пола, с применением насилия. Он высказал в адрес девушки требование о недопустимости лицам женского пола появляться в общественных местах в открытой одежде, после чего нанес один удар кулаком в область лица.

"В настоящее время мужчина задержан и допрошен. Также следователем признана потерпевшей и допрошена пострадавшая девушка. Осмотрены видеозаписи, планируется назначение ряда экспертиз", - сказали в СК.