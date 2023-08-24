24 августа, 08:46

В Ленобласти пресекли контрабанду гашиша

© Пресс-служба ФТС России/ ТАСС

Из незаконного оборота изъято 812 кг наркотика, а стоимость товара на черном рынке превышает 2 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Сотрудники Северо-Западного таможенного управления совместно с оперативниками УФСБ России по  Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли попытку контрабанды 812 кг гашиша общей стоимостью более 2 млрд рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

"Пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей незаконный ввоз гашиша в Россию. Из незаконного оборота изъято 812 кг наркотика. Стоимость товара на черном рынке превышает 2 млрд рублей", - рассказали в пресс-службе.

265 пакетов с наркотиком были обнаружены в тайниках тягача с полуприцепом. Машина ехала в Россию из Эстонии, с помощью технических средств оперативникам удалось выявить тайники.

Задержаны три участника преступной группы - граждане Литвы. Возбуждено уголовное дело по ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). 

Теги:
РоссияСанкт-Петербург
© Информационное агентство ТАСС
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