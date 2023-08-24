Свыше 70 тыс. жителей Саратова остались без холодной воды из-за аварии

Восстановить водоснабжение планируется 25 августа

САРАТОВ, 24 августа. /ТАСС/. Свыше 70 тыс. человек остались без холодной воды в связи с аварийными работами в Саратове. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Отключение произошло в связи с аварийно-восстановительными работами на магистральном водоводе на 2-м Трофимовском проезде в Ленинском районе.

"В зону отключения попадают 73 143 человека, из них 12 190 детей, и 30 социально значимых объекта. Подвоз воды будет осуществляться по заявкам населения", - говорится в сообщении.

Восстановить водоснабжение планируется 25 августа к 11:00 (10:00 мск).

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры региона, в зоне отключения находится более 500 многоквартирных домов, а также дома частного сектора. Прокуратура Саратова организовала проверку. Сотрудники ООО "Концессия водоснабжения - Саратов" устраняют последствия аварии. Для координации деятельности на место выехали исполняющий обязанности прокурора Саратова Виталий Марцинкевич и исполняющий обязанности прокурора Ленинского района города Артур Амбарцумян.