По словам врио губернатора российского региона, рубеж обороны в районе села Работина для ВСУ будет финальным, так как все подразделения из боеспособных группировок и группировки "Марун" уже практически уничтожены

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Украинские войска понесли значительные потери на запорожском направлении. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Евгений Балицкий.

"Исходя из темпов их так называемого контрнаступления, рубеж обороны [в районе села] Работина для противника будет финальным, так как все подразделения из боеспособных группировок и хваленой группировки "Марун" уже практически уничтожены и понесли крупные потери как в личном составе, так и в западной технике", - написал Балицкий в Telegram-канале.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца Вооруженные силы Украины потеряли более 43 тысяч военнослужащих и около 5 тысяч единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.