24 августа, 08:55
Военная операция на Украине

Балицкий сообщил о больших потерях ВСУ на запорожском направлении

По словам врио губернатора российского региона, рубеж обороны в районе села Работина для ВСУ будет финальным, так как все подразделения из боеспособных группировок и группировки "Марун" уже практически уничтожены

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Украинские войска понесли значительные потери на запорожском направлении. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Евгений Балицкий.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Исходя из темпов их так называемого контрнаступления, рубеж обороны [в районе села] Работина для противника будет финальным, так как все подразделения из боеспособных группировок и хваленой группировки "Марун" уже практически уничтожены и понесли крупные потери как в личном составе, так и в западной технике", - написал Балицкий в Telegram-канале.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца Вооруженные силы Украины потеряли более 43 тысяч военнослужащих и около 5 тысяч единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеБалицкий, Евгений Витальевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация