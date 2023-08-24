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обновлено 24 августа, 09:13

Суд в Москве оштрафовал Telegram на 50 тыс. рублей за отказ локализовать данные россиян

Донат Сорокин/ ТАСС
© Донат Сорокин/ ТАСС

Это первый штраф компании за подобное правонарушение

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Мировой суд оштрафовал компанию Telegram на 50 тыс. рублей за отказ локализовать данные российских пользователей в РФ. Как передает корреспондент ТАСС из мирового судебного участка Москвы № 422, это первый штраф компании за подобное правонарушение.

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"Суд признал виновной компанию Telegram по ч. 5 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором требования об уточнении персональных данных, если они являются неточными или незаконно полученными) и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

Представители Telegram в суд не явились, хотя и были извещены о сроке и месте его проведения.

Поводом для привлечения Тelergam к ответственности стало обращение в Роскомнадзор чиновницы Леси Лень. Она заметила, что в Telegram-канале "АнтиГост" появился пост "Все кому не Лень". Там было указано, что Лень заняла должность заместителя начальника управления работы с реестрами и аналитики Росаккредитации. Пр этом Лень - бывшая гражданка Украины. В телеграм-канале также было указано, что Лень - выпускница Киевского национального университета внутренних дел и имеет более чем 10-летний стаж работы (11.2004 - 06.2015) старшим оперуполномоченным группы оперативного сопровождения специальной роты судебной милиции "Грифон" управления министерства Украины в Николаевской области. Родственники женщины постоянно проживают в Украине.

Роскомнадзор по требованию Лень потребовал от Telegram удалить ee личные данные, однако этого сделано не было.

Согласно закону о персональных данных, который был принят в 2015 году, организации обязаны хранить данные граждан РФ в цифровых базах, которые находятся на территории России. В случае нарушения сервис может быть заблокирован, а допустившую нарушение организацию могут оштрафовать. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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