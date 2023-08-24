Посольство РФ: данных о россиянах среди пострадавших при сходе оползня в Израиле нет

В диппредставительстве отметили, что консульский отдел посольства следит за ситуацией

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 августа. /ТАСС/. Посольство России в Израиле пока не получало сообщений о гражданах РФ, пострадавших в результате оползня в районе национального парка Эйн-Геди у побережья Мертвого моря на юге Израиля.

"По состоянию на 11:30 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) 24 августа отсутствует информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать в результате оползня, сошедшего в районе национального парка Эйн-Геди на юге Израиля", - сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Тель-Авиве.

"Обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало", - продолжили в посольстве. "Консульский отдел посольства России следит за ситуацией и находится в контакте с израильской стороной", - отметили дипломаты.

По данным радио Kan, пятилетний ребенок погиб, еще по меньшей мере восемь человек, включая двоих детей в возрасте 4 и 12 лет, пострадали в результате оползня и последовавшего камнепада в районе национального парка Эйн-Геди в южной части Израиля.