В ДТП под Тамбовом погибли два гражданина Таджикистана

Еще трое пострадали

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Двое граждан Таджикистана погибли и еще трое пострадали в ДТП в Мичуринском районе Тамбовской области, сообщили в посольстве республики в России.

"Посольству Таджикистана в России известно о гибели двух граждан Таджикистана в дорожно-транспортном происшествии 22 августа 2023 года в Мичуринском районе Тамбовской области РФ. <...> Также в результате этого происшествия еще трое уроженцев Таджикистана получили телесные повреждения и были госпитализированы", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что его сотрудники оказывают помощь родным погибших и пострадавших.

Ранее в пресс-службе управления ГИБДД по Тамбовской области ТАСС сообщили, что на трассе Р-22 "Каспий" 22 августа произошло лобовое столкновение двух машин Lada Granta и Lada Kalina. Всего в результате аварии погибли четыре человека и пятеро пострадали.