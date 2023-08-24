Сторонники сил сопротивления убили двоих талибов в столице Афганистана

Как сообщило агентство Aamaj News, еще пятеро получили ранения

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Сторонники повстанческой группировки "Фронт освобождения Афганистана" убили двоих сторонников захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибана" (запрещено в РФ) в Кабуле. Об этом сообщило агентство Aamaj News со ссылкой на заявление сил сопротивления.

Согласно их данным, повстанцы нанесли удар по позициям талибов в северном районе столицы. В результате двое радикалов погибли, еще пятеро получили ранения. Информации о потерях среди сторонников сил сопротивления не приводится.

Представители талибов пока не комментировали случившееся.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Несогласные с властью радикалов силы организовали в северо-восточном регионе движение сопротивления. На данный момент в Афганистане действуют два крупнейших отряда сопротивления: "Фронт национального сопротивления" (базируется на севере и северо-востоке страны) и "Фронт освобождения Афганистана" (как правило, действует в южных районах, однако в последнее время сторонники ФОА начали совершать вылазки и на севере страны).