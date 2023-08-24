24 августа, 09:28

В ДТП в Воронежской области пострадали четыре человека

Среди твамированных есть дети

ВОРОНЕЖ, 24 августа. /ТАСС/. Четыре человека, из них двое детей, пострадали при столкновении легкового автомобиля Lada Granta с грузовиком ГАЗ в Лискинском районе Воронежской области. Пострадавшие доставлены в больницу, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по региону.

"Водитель легкового автомобиля и трое пассажиров, женщина и двое несовершеннолетних детей, получили телесные повреждения различной степени тяжести, доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По данным полиции, ДТП произошло в 09:50 мск в поселке Давыдовка Лискинского района, по предварительным данным, водитель Lada на полосе встречного движения столкнулся с грузовиком. 

Теги:
РоссияВоронежская область
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