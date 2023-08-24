В Балтийске эвакуируют жильцов пяти многоэтажек из-за бомбы времен войны

Боеприпас обнаружен в ходе земляных работ

КАЛИНИНГРАД, 24 августа. /ТАСС/. Жильцов пяти многоэтажных и нескольких частных домов в городе Балтийске Калининградской области эвакуируют на время проведения работ по обезвреживанию обнаруженной в центральной части города авиационной бомбы времен Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Балтийского городского округа.

"В центре Балтийска, на улице Гоголя, 16, во дворе многоквартирного дома строители при производстве земляных работ обнаружили крупный боеприпас времен Великой Отечественной войны. Специалисты определили, что это 100-килограммовая фугасная авиационная бомба ФАБ-100", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что власти приняли решение на время проведения операции по обезвреживанию бомбы в целях безопасности населения эвакуировать жильцов трех пятиэтажных домов, двух девятиэтажных, нескольких частных строений, прилегающих к месту обнаружения опасной находки, а также прервать функционирование школы №4.

Планируется, что "операция по обезвреживанию бомбы будет проведена в районе 14 часов (15.00 мск) находящимися в командировке в регионе специалистами Невского спасательного центра МЧС России", уточнили в пресс-службе. Боеприпас планируется вывезти и утилизировать на одном из полигонов Балтийского флота.