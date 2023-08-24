В МЧС сообщили, что пожар на территории астраханского заповедника тушат вторые сутки

Площадь, пройденная огнем, превысила 1,2 тыс. га

АСТРАХАНЬ, 24 августа. /ТАСС/. Возгорание на территории биосферного заповедника в двух районах Астраханской области тушат вторые сутки, сообщили журналистам в МЧС региона.

"По состоянию на 10:00 мск 24 августа, на месте действующего возгорания на территории Дамчикского участка в Икрянинском и Камызякском районе области сосредоточена группировка сил и средств РСЧС в составе 35 человек и 19 единиц техники. На месте находится оперативная группа Икрянинского местного пожарно-спасательного гарнизона. Фронт пожара в Икрянинском районе составляет 5 000 м, в Камызякском - 200-300 м", - говорится в сообщении.

В самом заповеднике уточнили, что площадь, пройденная огнем, превысила 1,2 тыс. га.

"Общая группировка тушения составляет: 39 человек, 20 единиц техники. Предварительная площадь, пройденная огнем, составляет порядка 1 230 га, в основном тростниково-рогозовые ассоциации (высокие болотные травы - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ситуацию усложняют ветер порывами до 25 м/с, труднодоступность горящей растительности, пересеченность местности с водными объектами, наличие большого количества горючего материала - тростника и валежа.

Астраханский биосферный заповедник, расположенный в низовьях дельты Волги, был учрежден 11 апреля 1919 года. Это первый заповедник, созданный в СССР, его площадь составляет 67,9 тыс. га. На его территории обитают 307 видов птиц, в том числе 55 занесенных в Красную книгу РФ, более 60 видов рыб и 36 видов млекопитающих.

Ранее заместитель директора по охране территории заповедника Игорь Кудрявцев сообщал ТАСС, что ущерб от крупного пожара в Астраханском биосферном заповеднике, который тушили трое суток весной 2023 года, составил полмиллиарда рублей. Уточненная площадь, пройденная огнем, превышала 17 тыс. га.