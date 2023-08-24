Вандалы, разрисовавшие опоры коридора Вазари во Флоренции, нанесли ущерб на €10 тыс.

Директор Галереи Уффици Айке Шмидт заявил о подаче гражданского иска

РИМ, 24 августа. /ТАСС/. Вандалы, нанесшие надписи на колонны, которые поддерживают коридор Вазари в историческом центре Флоренции, причинили ущерб в размере как минимум €10 тыс. Об этом говорится в заявлении Галереи Уффици.

"После завершения расследования, проведенного карабинерами, сегодня утром в Уффици начались работы по очистке колонн коридора Вазари <...> Работы, проводимые под непосредственным руководством архитекторов музейного комплекса, продлятся несколько дней. По оценкам технических специалистов Галереи Уффици, стоимость устранения ущерба составит около €10 тыс.", - указывается в сообщении.

Директор музея Айке Шмидт заявил, что будет подан гражданский иск. По его словам, от виновных потребуют не только сумму в размере €10 тыс., общий размер штраф может достичь €100 тыс. Он добавил, что с сентября в коридоре Вазари будет служить вооруженная охрана. По данным итальянских СМИ, полиция установила личность вандалов - речь идет о двух немецких футбольных фанатах. Они были задержаны.

Коридор Вазари представляет собой крытую галерею. В 1565 году великий герцог Тосканы Козимо I Медичи заказал архитектору Джорджо Вазари строительство коридора, который связал два дворца Медичи - Веккьо (ныне - мэрия) и Питти (ныне - музей). Конструкция была возведена за пять месяцев. Со временем коридор обрел особый статус в знаменитом музее. В XIX веке его приспособили под галерею автопортретов. С 2001 года в коридор, где выставлено около 700 картин, в том числе "Венера Урбинская" Тициана, а также творения Джотто, Паоло Уччелло, Пьеро делла Франческа и Леонардо да Винчи, зрителей пускают маленькими группами и только по предварительной записи.

Ранее министр культуры республики Дженнаро Санджулиано сообщил, что власти рассматривают возможность ужесточения наказания вандалов. По его словам, речь идет о нормативном акте, который заставит "ответственных за ущерб оплачивать работы, необходимые для восстановления объектов".

Коридор Вазари - 750-метровый надземный переход, соединяющий старинные аристократические дворцы Палаццо Веккьо и Палаццо Питти, - является важной частью художественной Галереи Уффици.