24 августа, 09:56

В Волгоградской области рассказали о состоянии трех женщин, пострадавших в ДТП

Как сообщили в комитете здравоохранения региона, они находятся в реанимации

ВОЛГОГРАД, 24 августа. /ТАСС/. Три женщины, пострадавшие в ДТП под Волгоградом, находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Пострадавшая семилетняя девочка находится в состоянии средней степени тяжести, сообщили ТАСС в комитете здравоохранения Волгоградской области.

"Девочка, семь лет, госпитализирована в травматологическое отделение больницы №7 Волгограда, состояние средней степени тяжести. Женщины 1992, 1973 и 1963 года рождения - в реанимационном отделении Котельниковской районной больницы, состояние тяжелое", - сказал представитель комитета.

Собеседник агентства уточнил, что для оказания помощи районным медикам бортом санитарной авиации в Котельниковский район была доставлена мультидисциплинарная бригада специалистов из Волгограда. По стабилизации состояния пострадавших будет рассматриваться возможность их перевода в медучреждения областного центра. 

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