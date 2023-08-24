В Крымске произошел пожар на складе

В ликвидации возгорания задействованы 20 человек и 4 единицы техники

КРАСНОДАР, 24 августа. /ТАСС/. Возгорание произошло в складском помещении в Крымске в Краснодарском крае, площадь составляет 250 кв. м, ведется тушение. Об этом сообщили журналистам в краевом ГУ МЧС России.

"Поступило сообщение о возгорании на ул. Коммунистической в складском помещении. В 12:32 - локализация пожара на площади 250 кв. м", - говорится в сообщении.

В ликвидации задействованы 20 человек личного состава и 4 единицы техники. Глава Крымского района Сергей Лесь уточнил, что пожар произошел на территории одного из предприятий.