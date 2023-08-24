24 августа, 10:08,
обновлено 24 августа, 10:43

Рейс Сочи - Екатеринбург экстренно приземлился в Минеральных Водах

Денис Абрамов/ ТАСС, архив
© Денис Абрамов/ ТАСС, архив

Самолет подал сигнал тревоги из-за нештатной ситуации и запросил посадку в Минеральных Водах

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Самолет, выполнявший рейс Сочи - Екатеринбург, подал сигнал тревоги в полете и совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

"Самолет, следовавший из Сочи в Екатеринбург, сообщил о нештатной ситуации в полете и запросил экстренную посадку, которая прошла благополучно в Минеральных Водах", - сказал собеседник агентства.

ЧП произошло в небе над Каспийским морем спустя около часа полета.

В пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии" подтвердили ТАСС, что самолет Airbus A321 благополучно приземлился в Минеральных Водах, угрозы пассажирам не было. "Экипаж принял решение о незапланированной посадке в целях более детальной оценки неисправности. В настоящий момент проводится тестирование ложного срабатывания сигнализации", - сообщили в пресс-службе. 

Теги:
РоссияСтавропольский край
© Информационное агентство ТАСС
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