Число отрезанных паводком населенных пунктов в Приморье выросло до 12

Проезд отсутствует на 13 участках дорог

ВЛАДИВОСТОК, 24 августа. /ТАСС/. Число оставшихся без транспортного сообщения из-за паводка населенных пунктов в Приморье выросло до 12, сообщило краевое правительство в своем Telegram-канале.

"Отрезаны населенные пункты: Покровка, Саровка, Новокрещенка, Метеоритный, Измайлиха, Лимонники, Дерсу, Многоудобное, Елизаветовка, Ракитное, Зимники, Партизан", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проезд отсутствует на 13 участках дорог в 7 районах региона, в Хасанском округе на юге края на одном из участков трасс затруднено движение для легковых машин.

Из-за дождей на большинстве рек края ожидается новая волна локальных паводков. Прогнозируемый уровень подъема воды - 0,4-1,5 м. При ливнях в верховьях рек и на малых водотоках возможны резкие подъемы воды до 2 м.

В Приморском крае с 3 по 23 августа выпало от 110 до 332,8 мм осадков на территории 20 муниципальных образований. Последнее штормовое предупреждение синоптики объявили на 23-25 августа. Прошедший тайфун "Ханун" заполнил реки, теперь в регионе ждут выход воды из низких берегов и подтопление прилегающих территорий.