СК начал проверку по сообщениям о проблемах с водоснабжением в Зеленоградске

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства

КАЛИНИНГРАД, 24 августа. /ТАСС/. Следственные органы в Калининградской области начали проверку по сообщениям о некачественном водоснабжении города Зеленоградска. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщается в официальном Telegram-канале регионального управления СК РФ.

"В следственном управлении СК РФ по Калининградской области организована процессуальная проверка. Председатель СК РФ <...> поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Калининградской области Дмитрию Бочарову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении", - говорится в сообщении.

Поводом для проверки стало обращение жителей Зеленоградска, опубликованное в социальных сетях, в котором они жалуются на проблему с водоснабжением. По их словам, проблема существует с 2017 года и усугубляется в связи массовой застройкой населенного пункта многоквартирными домами и гостиницами. В прошлом году выданы разрешения на возведение более 20 зданий, однако не был решен вопрос об организации соответствующей инфраструктуры. В домовладениях граждан в летнее время из-за отсутствия дополнительных скважин полностью отсутствует водоснабжение. Неоднократные обращения в различные инстанции, по словам распространивших обращение, результатов не принесли.