В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в трех областях Украины.

По данным официального ресурса для оповещения, сирены прозвучали в 13:03 (время совпадает с московским) в Днепропетровской области, а затем - в Сумской и Харьковской областях.

Тревогу отменили спустя примерно час. В красной зоне остается подконтрольная Киеву часть Запорожской области.

Ночью тревога объявлялась в шести регионах Украины. Сирены звучали в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.