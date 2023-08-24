Ударивший девушку из-за ее одежды гражданин Таджикистана состоит на учете в ПНД

В посольстве страны отметили, что запросили дополнительную информацию "по данному вопросу у соответствующих российских органов"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Мужчина, задержанный за нападение на девушку в шортах в подмосковном поселке Нахабино, является гражданином Таджикистана и состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом ТАСС сообщили в посольстве страны в России.

"Посольство Таджикистана знает о задержании гражданина Таджикистана, который напал на девушку из-за ее одежды. Мы уточнили, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере", - сообщили в посольстве, добавив, что он состоит на учете в России.

В посольстве отметили, что запросили дополнительную информацию "по данному вопросу у соответствующих российских органов".

Ранее МВД России сообщали, что 22 августа сотрудники полиции задержали мужчину, который ударил девушку кулаком по лицу в подмосковном Нахабине. Первоначально в отношении него было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). В правоохранительных органах ТАСС сообщали, что мужчина ударил девушку из-за того, что, по его мнению, на ней были слишком короткие шорты, в которых она вышла на пробежку.

Позже в главном следственном управлении СК РФ по Московской области сообщили, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия). По версии следствия, мужчина ударил кулаком в лицо девушку и потребовал от нее не появляться в общественных местах в открытой одежде.