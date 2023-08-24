Суд огласил приговор руководителям "Сайентологической церкви Петербурга"

Они признаны виновными в незаконном предпринимательстве, возбуждении вражды и организации экстремистского сообщества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Суд огласил приговор пятерым руководителям религиозной группы "Сайентологическая церковь Петербурга", которых признал виновными в незаконном предпринимательстве, возбуждении вражды и организации экстремистского сообщества. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Невский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Ивана Мацицкого, Сахиба Якуба оглы Алиева, Галины Шуриновой, Анастасии Терентьевой и Констанции Есаулковой. Суд признал фигурантов виновными", - говорится в сообщении.

Руководителя группы Мацицкого суд приговорил к 6,5 года в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью в общественных объединениях и религиозных организациях сроком на 2 года, однако от наказания освободил в связи с его отбытием. Исполнительному директору организации Шуриновой, начальнику службы безопасности Терентьевой и ее заместителю Есаулковой суд назначил наказание в виде штрафа - на сумму 1,3 млн, 1,2 млн и 600 тыс. рублей соответственно. Главный бухгалтер Алиев, которого признали виновным еще и в отмывании преступных доходов сообщества, также оштрафован - на 1 млн рублей.

По статье 171 УК РФ (незаконное предпринимательство) всех подсудимых освободили от наказания за истечением сроков давности. Найденные при обысках в помещениях религиозной организации 3 600 листов бумаги, внешне схожих с банкнотами номиналом $100, суд конфисковал в доход государства.

Рассмотрение дела в суде началось в августе 2020 года, своей вины фигуранты не признали. В прениях, состоявшихся уже этим летом, защита просила об их оправдании. Членов "Сайентологической церкви Петербурга" обвиняли в незаконном проведении платных курсов и программ без соответствующей регистрации, доход от которых следствие оценило более чем в 276 млн рублей. Всех фигурантов задержали 6 июня 2017 года, в тот же день в офисе организации сотрудники ФСБ провели обыски. У членов сообщества изъяли книги и материалы, признанные в России экстремистскими. Четырех обвиняемых суд заключил под стражу, а Есаулкову поместил под домашний арест. Алиев, Шуринова и Терентьева позже также были переведены под домашний арест, Мацицкого выпустили из-под стражи в ноябре 2019 года, однако в марте 2021 года снова отправили в СИЗО. В 2019 году УФСБ возбудила в отношении руководства религиозной группы уголовное дело о легализации 17 млн рублей из 140 млн, полученных преступным путем.

Дианетика сайентология - религиозно-философское течение, основанное в США начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Рональдом Хаббардом. В России часть сайентологических материалов признаны экстремистскими и занесены в федеральный список экстремистских, производство, распространение и хранение в целях массового распространения этих материалов на территории РФ является незаконным.