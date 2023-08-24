Военнослужащего ВСУ приговорили к 16 годам за покушение на убийство мирных жителей ЛНР

Юрий Босович будет отбывать срок в колонии строгого режима, он полностью признал вину и раскаялся в содеянном

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Военнослужащий ВСУ приговорен к 16 годам заключения за покушение на убийство мирных жителей ЛНР. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Доказательства, собранные Следственным комитетом РФ, признаны Верховным судом Луганской Народной Республики достаточными для вынесения приговора минометчику минометного взвода 17-го мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады (войсковая часть А1736) вооруженных сил Украины солдату Юрию Босовичу. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), ч. 3 ст. 30, п.п. "е", "л" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом)", - говорится в сообщении.

Суд назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено, что 5 апреля 2022 года Босович с сослуживцами находился на боевой позиции, расположенной в лесополосе на расстоянии 3 км от поселка городского типа Нижнее ЛНР. С целью запугать мирное население, разрушить жилые дома и социально значимые объекты гражданской инфраструктуры, а также впоследствии заведомо ложно обвинить в причастности к уничтожению гражданского населения и гражданских объектов военнослужащих РФ и ЛНР, Босович совершил выстрелы осколочно-фугасными минами из миномета в направлении населенного пункта. В результате был поврежден жилой дом.

Босович полностью признал вину и раскаялся в содеянном.