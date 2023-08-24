Суд ДНР заочно приговорил к 24 годам "азовца" за веерные минометные обстрелы школы

Ученики и персонал не пострадали, поскольку успели покинуть здание и укрыться

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил к 24 годам лишения свободы военнослужащего националистического объединения "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Максима Онипченко за веерный обстрел из миномета села под Мариуполем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"Суд согласился с позицией гособвинителя и приговорил Онипченко к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщили в ГВП.

По данным следствия, в марте-апреле 2022 года Онипченко со своей огневой позиции вблизи Нового кладбища и Приморского парка в Мариуполе производил из 120-мм миномета неизбирательные веерные обстрелы села Бердянское. По жилому массиву было произведено не менее 300 выстрелов осколочно-фугасными минами, разрушена местная школа. Ученики и персонал не пострадали, поскольку успели покинуть здание и укрыться.

Онипченко признан виновным в покушении на убийство двух и более лиц организованной группой, общеопасным способом, по мотивам идеологической ненависти и вражды, умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом, а также в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов.

В пресс-службе СК РФ добавили, что также удовлетворен гражданский иск потерпевшего на сумму свыше 2 млн рублей. В настоящее время Онипченко объявлен в международный розыск.