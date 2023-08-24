На восстановленном участке БАМа временно действует ограничение скорости до 40 км/ч

Движение пассажирских и грузовых поездов осуществляется по графику

ТАСС, 24 августа. Временное ограничение скорости до 40 км/ч действует на восстановленном участке Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Северо-Байкальском районе Бурятии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РЖД.

"В настоящий момент открыто сквозное движение поездов на однопутном электрифицированном участке Нижнеангарск - Холодное ВСЖД [Восточно-Сибирской железной дороги]. Движение пассажирских и грузовых поездов осуществляется по графику. На восстановленном участке действует временное ограничение скорости до 40 км/ч", - сообщили в пресс-службе.

В РЖД добавили, что параллельно с этим продолжаются работы по дополнительному укреплению основания пути, а также ликвидация последствий размыва в полосе отвода.

19 августа утром в районе сельского поселения Холодное Северо-Байкальского района Бурятии ввиду обильных осадков частично разрушилась дамба, в результате чего размыло железнодорожное полотно на 1 102-м км перегона Холодная - Нижнеангарск Восточно-Сибирской железной дороги. Движение по указанному участку железнодорожного пути было закрыто. В Бурятии 20 августа ввели режим ЧС регионального характера на территории Северо-Байкальского района.

23 августа после завершения восстановительных работ открыли в полном объеме как для пассажирских, так и для грузовых поездов сквозное движение по Байкало-Амурской магистрали. Как сообщали в РЖД, для возобновления железнодорожного сообщения и ликвидации происшествия было привлечено более 250 человек, 59 единиц техники, противоразмывные и восстановительные поезда.