24 августа, 11:47

Суд признал незаконным дело о дискредитации ВС РФ в отношении главреда ростовского СМИ

Поводом для протокола стала написанная осенью прошлого года статья об антимобилизационных листовках в городе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 августа. /ТАСС/. Суд в Ростове-на-Дону признал незаконным административное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ в отношении главного редактора ростовского портала "1РНД" Елену Доровских. Об этом ТАСС сообщила сама Доровских.

В среду стало известно, что редактора ростовского портала "1РНД" Доровских обвинили в дискредитации армии через день после вручения ей медали "За активную военно-патриотическую работу". Доровских также сообщила ТАСС, что поводом для протокола стала написанная осенью прошлого года статья о неизвестных провокаторах, которые расклеили в Ростове-на-Дону листовки с призывом к российским военнослужащим сдаться украинским войскам.

"Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону признал незаконным административное дело и прекратил его. И признал незаконным сам составленный протокол", - сказала Доровских.

Правление Ростовского регионального отделения общественной организации "Союз журналистов России" заступилось за главреда ростовского портала. Внимательно изучив журналистский материал, ставший поводом для протокола, они пришли к выводу, что в нем не содержатся действия или призывы к действиям, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ. В статье описан факт обнаружения антимобилизационных листовок, а также сказано, что листовки расклеили провокаторы, которых нужно найти и задержать. 

Теги:
РоссияРостовская область
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