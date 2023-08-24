В Калуге водитель легкового автомобиля сбил людей на остановке

Инцидент произошел на улице Кирова в центре города

КАЛУГА, 24 августа. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля, предварительно, не справился с управлением и врезался в остановку с людьми на улице Кирова в центре Калуги, сообщили в управлении МВД России по региону.

"По предварительной информации, мужчина 1974 года рождения, управляя легковым автомобилем Toyota, не справился с управлением и совершил наезд на остановочный павильон, на котором находились граждане, ожидающие общественный транспорт", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, водитель был ранее лишен права управления транспортным средством. Как сообщил министр здравоохранения региона Константин Пахоменко, на месте работают восемь бригад скорой помощи.

По данным Минздрава региона пострадали 10 человек, в том числе 2 детей.

"На месте аварии на улице Кирова всего пострадали 10 человек, из них двое детей доставлены в Детскую областную больницу. Четверо взрослых доставлены в Областную клиническую больницу", - сообщил глава ведомства Пахоменко в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что еще четыре человека получили медицинскую помощь на месте, при этом от госпитализации отказались. По уточненным данным, на месте работают 15 бригад скорой помщи. Также туда прибыли руководитель службы скорой помощи Анна Чернова, сотрудники ГИБДД Калуги и МЧС области.

В новость были внесены изменения (15:01 мск) - обновлено число пострадавших.