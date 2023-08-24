Суд оставил под стражей обвиняемых в убийстве шести человек в карельском селе

Обоих мужчин арестовали до 30 сентября

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 августа. /ТАСС/. Верховный суд Карелии оставил в силе избранную меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении обвиняемых в убийстве шести человек в поселке Деревянное. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Сегодня рассматривались жалобы Бочкарева Максима Леонидовича и Сафонова Игоря Анатольевича, обвиняемых по ст. 105 ч. 2 УК РФ. Соответственно, по существу жалобы оставлены без изменений, то есть мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца у них не обжалована, она осталась в силе", - сказал собеседник агентства.

Ночью 1 августа в поселке Деревянное в результате тушения пожара в двух деревянных жилых домах обнаружили тела шести человек с телесными повреждениями, свидетельствующими о криминальном характере смерти. По подозрению в преступлении следователи СК задержали 37-летнего мужчину, имеющего временную регистрацию в Санкт-Петербурге, и 38-летнего местного жителя. Оба ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности, в том числе за тяжкие преступления, отбывали наказания в местах лишения свободы.

По данным следственного управления СК РФ по Карелии, возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Обоих мужчин заключили под стражу до 30 сентября.