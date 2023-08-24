Прокуратура Швеции выдвинет обвинения задержанному по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Мужчина был арестован в ходе операции под Стокгольмом 22 ноября 2022 года и с тех пор находился под стражей

СТОКГОЛЬМ, 24 августа. /ТАСС/. Прокуратура Швеции приняла решение выдвинуть обвинения человеку, задержанному в конце ноября прошлого года по подозрению в незаконной разведывательной деятельности. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

"В понедельник, 28 августа, прокурор выдвинет обвинения по делу, в котором мужчина в возрасте 60 лет находится под стражей по подозрению в незаконной разведывательной деятельности против Швеции и иностранной державы. Мужчина был арестован в ходе операции в [пригороде] Нака под Стокгольмом 22 ноября 2022 года и с тех пор находился под стражей. Расследование провела полиция безопасности под руководством прокуроров отдела национальной безопасности", - говорится в сообщении.

В конце ноября шведская полиция безопасности (СЕПО) задержала двух человек в пригороде Стокгольма, одного из них отпустили, оставив под подозрением. В операции спецслужб участвовали также военные, спецназ, вертолеты Минобороны. Столь серьезные меры были приняты "с целью недопущения уничтожения материалов, изобличающих шпионскую деятельность". Как сообщили СМИ, речь идет о супружеской паре из России, приехавшей 25 лет назад в королевство из Перми.

Супруги были совладельцами нескольких компаний, в том числе фирмы, занимавшейся торговлей промышленным оборудованием. Россиянам около 60 лет, в Швеции они в 1999 году получили постоянный вид на жительство, а чуть более десяти лет спустя стали шведскими подданными. Как утверждают местные журналисты, начало незаконной деятельности примерно совпадает со временем натурализации супругов.