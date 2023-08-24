Машина с депутатом Госдумы Андреем Гурулевым попала в ДТП в центре Москвы

Медицинская помощь никому из участников аварии не потребовалась, сообщил помощник депутата

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Автомобиль с депутатом Госдумы, членом комитета по обороне Андреем Гурулевым попал в ДТП в центре Москвы, медицинская помощь никому из участников аварии не потребовалась. Об этом ТАСС сообщил помощник парламентария.

"Андрей Викторович жив и здоров. Сейчас по планам командировка в Забайкальский край", - сказал он.

Говоря о ДТП, он отметил, что Гурулев "двигался по своей полосе, а по встречной полосе автомобиль BMW шел, пытался уйти от выезжающей с парковки Toyota Highlander, отчего BMW вильнул и выехал на полосу, где Андрей Викторович двигался". "[BMW] попал в заднюю часть автомобиля [Гурулева] и остановился. Никому не потребовалась госпитализация, медики приехали, осмотрели, даже на месте не оказывали никакой помощи. Приехали сотрудники ДПС, провели все свои работы. Никто не пострадал из участников", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил после ДТП сам Гурулев в своем Telegram-канале, он направляется в аэропорт для вылета в Читу, где будет работать до 10 сентября: "Целый, живой, все нормально".

Ранее стало известно, что депутат Госдумы Андрей Гурулев попал в центре Москвы в ДТП с пятью автомобилями.