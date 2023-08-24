В Белгородской области арестовали двух подростков по обвинению в убийстве пенсионерки

Оперативники задержали 15-летнего юношу в Славянске-на-Кубани, а 16-летнюю девушку обнаружили в Воронежской области

БЕЛГОРОД, 24 августа. /ТАСС/. Суд в Белгородской области арестовал двух подростков в возрасте 15 и 16 лет, обвиняемых в убийстве 69-летней жительницы поселка Новосадовый. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Судом удовлетворены ходатайства следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Белгородской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетних, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 17 августа подростки - 16-летняя девушка и 15-летний юноша - убили пожилую жительницу поселка Новосадовый Белгородского района, которая является бабушкой молодого человека. Поводом к убийству послужило то, что потерпевшая не отпустила внука на прогулку.

Юноша был задержан оперативниками в Славянске-на-Кубани, а его подруга - в Воронежской области. "По уголовному делу продолжается выполнение следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств", - добавили в ведомстве.