В Калининграде возбудили дело о нарушении защиты гостайны против представителя ВПК

Подозреваемый выехал в Армению, скрыв наличие запрета на выезд при пересечении государственной границы РФ

КАЛИНИНГРАД, 24 августа. /ТАСС/. УФСБ России по Калининградской области возбудило уголовное о нарушении требований о защите гостайны дело против руководителя одного из структурных подразделений предприятий ВПК в Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"УФСБ России по Калининградской области выявлена и пресечена противоправная деятельность руководителя структурного подразделения одного из предприятий военно-промышленного комплекса региона, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283.2 УК РФ (нарушение требований по защите государственной тайны). По результатам оперативно-разыскных мероприятий следственным отделом УФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283.2 УK РФ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, сотрудниками органов безопасности установлено, что, несмотря на ограничения на право выезда из Российской Федерации, обусловленные осведомлением в сведениях, составляющих государственную тайну, подозреваемый выехал в Республику Армения, скрыв наличие запрета на выезд при пересечении государственной границы РФ. За это ему может грозить до трех лет лишения свободы.