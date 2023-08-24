В Балтийске обезвредили авиабомбу времен войны

Боеприпас вывезен на один из военных полигонов Балтийского флота, где будет утилизирован

КАЛИНИНГРАД, 24 августа. /ТАСС/. Фугасную авиабомбу ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны обезвредили в центре города Балтийска Калининградской области саперы Невского спасательного центра МЧС России. Жильцы пяти многоэтажных и нескольких частных домов, эвакуированные на время проведения операции по вывозу мощного опасного боеприпаса, вернулись в свои квартиры, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Балтийского городского округа.

"Авиабомба, обнаруженная накануне строителями при выполнении земляных работ для прокладки ливневой канализации на улице Гоголя, 16, во дворе многоэтажного дома, обезврежена специалистами Невского спасцентра МЧС России", - рассказали в пресс-службе.

Представитель пресс-службы уточнила, что боеприпас вывезен на один из военных полигонов Балтийского флота, там он будет утилизирован.

"После вывоза бомбы с места обнаружения эвакуированные из домов жильцы получили возможность вернуться в свои квартиры. В обычном режиме возобновила работу также школа №4, функционирование которой было прервано на время проведения саперами операции по обезвреживанию мощного боеприпаса", - отметили в пресс-службе.

По информации, предоставленной ТАСС пресс-службой регионального Главка МЧС России, с начала 2023 года на территории Калининградской области, где на завершающем этапе Великой Отечественной войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция советских войск, обезврежено свыше 18 тыс. взрывоопасных предметов, в их числе 37 авиабомб различной мощности.