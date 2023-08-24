В Калуге возбудили уголовное дело в отношении водителя, сбившего людей на остановке

По данным пресс-службы регионального управления МВД, мужчина был лишен права управления транспортным средством

КАЛУГА, 24 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении водителя Toyota, не справившегося с управлением и сбившего людей на остановке в центре Калуги. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"В отношении 49-летнего водителя автомобиля Toyota Corolla возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), расследование которого взято на контроль прокуратуры", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы регионального управления МВД России, водитель, находившийся за рулем легкового автомобиля, был лишен права управления транспортным средством.

В четверг днем водитель Toyota на перекрестке улиц Кирова и Рылеева в Калуге, по предварительным данным, не справился с управлением и вылетел на тротуар, где находится автобусная остановка. В результате ДТП пострадали 10 человек, 2 из них дети. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, четыре человека осмотрены на месте и от госпитализации отказались.