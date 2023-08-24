Губернатор Калужской области рассказал о состоянии пострадавших в ДТП

Владислав Шапша сообщил, что трое находятся в операционной, один - в реанимации

КАЛУГА, 24 августа. /ТАСС/. Трое пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Калуге, случившемся на остановке на улице Кирова, находятся в операционной, один - в реанимации. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.

"По уточненной информации о ДТП на улице Кирова: в областной клинической больнице трое пострадавших находятся в операционной, один - в реанимации", - написал Шапша в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что в палате реанимации областной детской больницы двое подростков 15 и 16 лет. Трехлетний ребенок находится в травматологическом отделении с мамой. "В БСМП (Больница скорой медицинской помощи - прим. ТАСС) один пострадавший готовится к операции", - добавил Шапша.

По данным следственного управления СК региона, водителя, сбившего пешеходов на тротуаре в Калуге, отправили на наркологическую экспертизу.