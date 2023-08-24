Трутнев заявил о ликвидации чрезвычайной ситуации из-за подтопления в Бурятии

Полпред президента в ДФО также отметил необходимость восстановления частично разрушенной дамбы во избежание повтора случившегося

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Чрезвычайную ситуацию в Республике Бурятия после подтопления ликвидировали. Об этом сообщил журналистам вице-премьер правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Что касается ликвидации уже случившегося, то, как вы знаете, поезда пошли. Так сложилось, что мы в общем-то находились рядом, когда первый поезд пошел. В целом чрезвычайная ситуация ликвидирована", - сказал он по итогам совещания "Об обеспечении бесперебойного железнодорожного сообщения на участке, пострадавшем в результате прорыва дамбы в Республике Бурятия".

Трутнев отметил, что необходимо избежать повторения случившегося и восстановить частично разрушенную дамбу.

19 августа утром в районе сельского поселения Холодное Северо-Байкальского района Бурятии ввиду обильных осадков частично разрушилась дамба, в результате чего размыло железнодорожное полотно на 1 102-м км перегона Холодная - Нижнеангарск Восточно-Сибирской железной дороги. Движение по указанному участку железнодорожного пути было закрыто. В Бурятии 20 августа ввели режим ЧС регионального характера на территории Северо-Байкальского района.

23 августа после завершения восстановительных работ открыли в полном объеме как для пассажирских, так и для грузовых поездов сквозное движение по Байкало-Амурской магистрали. Как сообщали в РЖД, для возобновления железнодорожного сообщения и ликвидации происшествия привлекались более 250 человек, 59 единиц техники, противоразмывные и восстановительные поезда.