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Военная операция на Украине

В ДНР заявили об обстреле Донецка с позиций 10-го мотопехотного батальона ВСУ

С начала суток украинские войска обстреляли территорию ДНР 69 раз, выпустив более 250 снарядов

ДОНЕЦК, 24 августа. /ТАСС/. Артиллерийский обстрел Донецка в ночь на четверг был произведен с позиций 10-го мотопехотного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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"Фиксация последствий ночного обстрела Киевского района Донецка 24.08.2023. <…> Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Карловка. Зона ответственности 10-го отдельного мотопехотного батальона", - говорится в сообщении.

Всего с начала суток украинские войска обстреляли территорию ДНР 69 раз, выпустив более 250 снарядов. 

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