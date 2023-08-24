В ДНР заявили об обстреле Донецка с позиций 10-го мотопехотного батальона ВСУ

С начала суток украинские войска обстреляли территорию ДНР 69 раз, выпустив более 250 снарядов

ДОНЕЦК, 24 августа. /ТАСС/. Артиллерийский обстрел Донецка в ночь на четверг был произведен с позиций 10-го мотопехотного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Фиксация последствий ночного обстрела Киевского района Донецка 24.08.2023. <…> Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Карловка. Зона ответственности 10-го отдельного мотопехотного батальона", - говорится в сообщении.

Всего с начала суток украинские войска обстреляли территорию ДНР 69 раз, выпустив более 250 снарядов.